Українські клуби вже давно не беруть участі у єврокубках – Динамо та Шахтар не змогли вийти з груп у Лізі чемпіонів, посівши останні сходинки, а Зоря залишилась передостанньою у своєму квартеті у Лізі конференцій. Тож доля України у рейтингу УЄФА залежала не від українських клубів.

Качараба: Цей єврокубковий сезон – фантастична подорож

Напередодні відбулись матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій. За підсумками цієї стадії змагань Україну з 12-ї позиції могли потіснити одразу дві країни – Норвегія та Греція. Дихала у спину і Чехія. На щастя для нас Буде-Глімт, ПАОК та Славія поступилися у своїх матчах і завершили єврокубковий сезон для вищезгаданих країн.

Як наслідок, найближчу єврокампанію Україна розпочне на дванадцятій сходинці.

Помилка Качараби коштувала Славії півфіналу Ліги конференцій, Рома завершила норвезьку казку, знищивши Буде-Глімт