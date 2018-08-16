Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА, Франція вийшла у лідери

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних команд. Збірна України зберегла свої позиції та посідає 35 місце.

Збірна України в оновленому рейтингу ФІФА залишилась на 35 позиції. У "синьо-жовтих" 733 залікових очки, інформує офіційний сайт ФІФА.

ФІФА змінить систему підрахунку рейтингу збірних після ЧС-2018

Найбільше змін на верхівці рейтингу. Новоспечений чемпіон світу Франція очолила список. Фіналісти ЧС-2018 хорвати піднялися на 16 позицій і тепер посідають 4 сходинку.

Найбільший регрес у попереднього лідера рейтингу збірної Німеччини – команда Йоахіма Льова опустилася на 15 місце.

Суперники збірної України у Лізі націй Чехія та Словаччина посідають 44 та 26 місця відповідно.

Оновлений рейтинг ФІФА

1. Франція

2. Бельгія

3. Бразилія

4. Хорватія

5. Уругвай

6. Англія

7. Португалія

8. Швейцарія

9-10. Іспанія

9-10. Данія

... 35. Україна

Переглянути рейтинг повністю можна тут.