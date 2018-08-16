Україна зберегла позиції в оновленому рейтингу ФІФА, Франція вийшла у лідери

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг національних команд. Збірна України зберегла свої позиції та посідає 35 місце.
Збірна України в оновленому рейтингу ФІФА залишилась на 35 позиції. У "синьо-жовтих" 733 залікових очки, інформує офіційний сайт ФІФА.
ФІФА змінить систему підрахунку рейтингу збірних після ЧС-2018
Найбільше змін на верхівці рейтингу. Новоспечений чемпіон світу Франція очолила список. Фіналісти ЧС-2018 хорвати піднялися на 16 позицій і тепер посідають 4 сходинку.
Найбільший регрес у попереднього лідера рейтингу збірної Німеччини – команда Йоахіма Льова опустилася на 15 місце.
Суперники збірної України у Лізі націй Чехія та Словаччина посідають 44 та 26 місця відповідно.
Оновлений рейтинг ФІФА
1. Франція
2. Бельгія
3. Бразилія
4. Хорватія
5. Уругвай
6. Англія
7. Португалія
8. Швейцарія
9-10. Іспанія
9-10. Данія
... 35. Україна
Переглянути рейтинг повністю можна тут.