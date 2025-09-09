Україна зазнала розгрому від Данії та упустила перемогу в турнірі збірних U-18
Україна U-18 зіграла з однолітками з Данії на товариському турнірі. Рахунок та огляд матчу на "Футбол 24".
Товариський турнір, гра за перше місце
Україна U-18 – Данія U-18 – 0:3
Голи: ?, Амбек, 57 (пен.), Дарамі, 73
Вилучення: Костюк, 90+4 (друга жовта)
Сьогодні, 9 вересня, юнацька збірна України U-18 завершила виступи на міжнародному турнірі у Швеції. У стартовому матчі "синьо-жовті" розгромили Норвегію з рахунком 6:1, а в другому поєдинку впевнено здолали господарів – 2:0. Суперником України у вирішальній зустрічі стала Данія, яка так само мала у своєму активі дві перемоги.
Суперник відкрив рахунок уже на 13-й хвилині, реалізувавши штрафний удар точним пострілом у лівий верхній кут воріт.
Вже у другому таймі Ткаченко збив у штрафному майданчику суперника при виході сам на сам. Арбітр призначив пенальті, а Амбек упевнено реалізував вирок, відправивши м’яч у протилежний від голкіпера кут воріт. А вже на 72-й хвилині Данія зробила рахунок розгромним, коли Дарамі отримав чудову передачу і переграв нашого голкіпера. Цей результат став остаточним, оскільки до кінця матчу жодна з команд не змогла відкрити рахунок, а "синьо-жовті" ще і залишились вдесятьох у компенсований час. Україна завершує турнір на другому місці!
