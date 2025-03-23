Збірна України в рамках вирішального матчу за дивізіон А Ліги націй зазнала поразки від Бельгії (0:3). Звіт читайте на "Футбол 24".

Сергій Ребров поєднав нову схему з переможною моделлю

Перед матчем було багато розмов щодо пресингу й стилю гри збірної. Одна частина фанів та експертів бажала продовження ефективної моделі 4-3-3 з тим набором футболістів і ролей на полі, який був після 62-ї хвилини в Мурсії. Інша вимагала 5-4-1 із грою на результат. Сергій Ребров пішов на певний компроміс.

Бельгія – Україна – відео голів

Україна вийшла у Генку зі схемою 5-4-1, причому на вістрі атаки опинився Ванат. Сваток зайняв позицію третього центрбека, а Зінченко залишився на правому фланзі оборони. Калюжний з'явився у основі попри втому, однак поруч з ним розташувався Ярмолюк. Гуцуляк вийшов, але праворуч – вочевидь, для допомоги Зінченку. Судаков же залишився лівим вінгером, хоча цей експеримент провалився у першій зустрічі.

Руді Гарсія не міг розраховувати на дискваліфікованого Тілеманса, тож замість нього в центрі випустили Раскіна. На лівий фланг атаки кинули Доку, а Троссар змістився на протилежний фланг. Кастань, який відбув дисквал, вийшов на лівий фланг оборони.

Україна сиділа в "автобусі" весь перший тайм. Сваток стримав Лукаку

На жаль, збірна України до перерви майже нічого не показала в атаці. Пригадується тільки контрвипад, який розігнав Ярмолюк, шикарно протягнувши м'яч метрів на 50 – у підсумку Єгор заробив жовту для Раскіна вже на 5-й хвилині.

Щоправда, перед цим хавбек Брентфорда міг привезти пенальті за фол проти Ванакена (пощастило, що арбітри проморгали його удар в живіт).

Також була непогана контра, яку розганяв і запоров Судаков (віддав неточний пас Ванату). Атака почалася з чергового відбирання Ярмолюка.

Зрештою, був і прохід Калюжного правим флангом, який завершився низкою поперечних пасів з дальнім ударом Зінченка – вийшло неточно. Ось і вся гострота. Загалом же наша команда провела всього 5 дотиків у штрафному, а точність передач збірної України трималась на рівні 66%.

Так сталося через ультраоборонний стиль гри. Це якщо говорити дипломатично – фактично ж "синьо-жовті" грали на відбій. Високого пресингу з боку підопічних Сергія Реброва не було. Україна сиділа в низьких позиціях, а більшість спроб вийти в атаку завершувалась швидкою втратою м'яча (внаслідок виносу або втрати). Показник нашого володіння впав до 24%.

Карта передач Бельгії. Помітний ухил атак на лівий фланг.

Бельгія нарощувала тиск, особливо велику увагу приділяючи флангу Зінченка. Там господарі формували трикутники з Кастанем, Де Брюйне й Доку. Вони заплітали комбінації з вриваннями за спину Олександру та Забарному – втім, захисники усе підчищали. "Червоним дияволам" бракувало простору й динаміки.

Праворуч таку ж історію намагались робити Троссар, Меньє та Ванакен, але вони витиснули тільки один момент із закидушкою під вихід Мень віч-на-віч. Лунін парирував його удар, однак там був явний офсайд.

Крім цього епізоду, в актив Бельгії можна занести тільки удар Де Брюйне з дистанції над дальньою дев'яткою та його ж спробу забити "сухим листом" з кутового – Лунін не спав.

Натомість Лукаку був нейтралізований Сватком. Олександр не відступав від Ромелу, підтримуючи постійний тактильний контакт, не дозволяючи розвернутись і активно заважаючи приймати м'яч. Вже у середині першого тайму Лукаку так накипіло, що той ледь не влаштував бійку з екс-дніпрянином.

Втім, Сваток круто проявив себе і в ролі страхувальника Забарного й Зінченка. Зокрема, в одному з епізодів він накрив Доку, не давши йому вийти сам на сам і пробити з близької відстані. Крім того, Сашко вибив низку прострілів і подач.

Jan De Meuleneir / Photonews via Getty Images

Другий тайм – ще більше тиску від Бельгії. Сергій Ребров знову затягнув із замінами

Перший тайм Україна зіграла "на нуль", однак жодних висновків зроблено не було. По перерві "синьо-жовті" вийшли, аби продовжувати відсиджуватись у "автобусі" в надії, що цей матч колись завершиться. А от Бельгія провела певну роботу над помилками – у перші 16 хвилин другого тайму вони вели за ударами з рахунком 7:0. Господарі за цей час провели стільки ж ударів, скільки за перші 45 хвилин.

Кількість закономірно почала переростати в якість. Так, вже на 51-й хвилині Україна могла пропускати внаслідок прострілу Доку – Ванакен замкнув, однак Лунін парирував.

На 62-й же Лукаку пробивав головою після подачі з кутового й скидки на дальню стійку. Забарний забув про Ромелу, а той замикав з метру в порожні ворота – і не влучив!

Україна огризнулась атакою з кросом Миколенка у центр штрафного, де мав замикати Судаков, однак Георгій не дотягнувся до м'яча. А могли робити 4:1 за сумою двох матчів...

Невдовзі після цього у нашої команди зламався Миколенко – і лише тепер Сергій Ребров наважився провести заміни. На 68-й хвилині замість Віталія вийшов Михайліченко, Циганков замінив Гуцуляка, а Ванат поступився місцем Довбику.

Руді Гарсія, своєю чергою, зняв з пробігу Троссара й Меньє, кинувши у бій Салемакерса та Де Кейпера. Цей хід спрацював вже на 70-й хвилині – захисник отримав передачу з лівого краю штрафного від Доку, прийняв м'яч і другим дотиком поцілив у дальній кут. 1:0! Гол виявився майже ідентичним моменту Доку-Ванакена на 51-й хвилині...

Нашу збірно помітно похитнуло. Вже на 74-й забивати мав Ванакен, який завершував навіс від Де Кейпера ударом під ближню стійку. Забарний просто дивився, однак Лунін врятував Україну.

Втім, на 76-й хвилині Андрій змушений був виймати м'яч із сітки. Де Брюйне виконав подачу на дальній край штрафного, а Лукаку відклеївся від Матвієнка, поклав корпус і шедевральним пострілом відправив м'яч у лівий нижній кут. – 2:0.

Рахунок за сумою двох матчів зрівнявся. У наших футболістів були претензії щодо можливого фолу Ромелу проти Матвієнка, адже бельгієць ніби-то відштовхнув Миколу перед замиканням. Контакт дійсно був, але чи тягнув він на фол? Навряд чи. Нам пробачали і не таке.

Виявилось, що Україна могла створювати моменти проти Бельгії, але було надто пізно

Пропустивши другий гол, "синьо-жовті" провели короткий відрізок активності на чужій половині, ледь не зрівнявши рахунок. Так, на 77-й хвилині Зінченко відкрився під шикарну передачу Забарного, переграв Кастаня й прострілив з меж штрафного – Циганков летів на замикання, але не влучив по м'ячу!

На 77-й хвилині героєм міг стати Довбик, який замикав навіс Михайліченка – Артем пробивав головою в дальній кут, однак Селс врятував Бельгію.

На 78-й же Довбик відгукнувся на простріл з лівого флангу й скинув м'яч на лінію. Звідти пробивав Ярмолюк, однак Єгор запустив сферу по горобцях.

Втім, досить швидко Бельгія повернула контроль над грою. Вже на 79-й хвилині Лунін рятував нас від замикання Лукаку, перехопивши скидку вдовж лінії воротарського.

На 83-й Салемакерс стріляв над поперечкою, а на 86-й же все завершилось. Бельгійці зробили все красиво. Де Брюйне під тиском Калюжного віддав пас п'яткою поміж ніг Івану – точно на Ванакена...

Ванакен же помітив, що Сваток відклеївся від Лукаку. У його зону одразу ж пішла передача, яка прорізала усі лінії й запустила Рома на правий край штрафного. Звідти нападник пробив у дальній кут – 3:0. За сумою двох матчів Бельгія вийшла вперед. 4:3.

Усі помилки були пов'язані з втратою концентрації захисниками, що й не дивно при настільки тривалому відсиджуванні в блоці. Україна і так трималася довго, але відігратись вже не змогла. Наша збірна повторила ту ж катастрофу, що і в 2013 році у матчі-відповіді проти Франції.

Наступний сезон Ліги націй "синьо-жовті" проведуть у Дивізіоні В. Бельгія святкує не тільки перемогу, а й збереження прописки в еліті турніру.

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