Збірна України U-19 гідно продовжила свій шлях у боротьбі за путівку на чемпіонат Європи. Звіт про поєдинок проти Кіпру читайте на "Футбол 24".

Відбір на Євро-2023 U-19, г рупа 3

2 тур

Україна – Кіпр – 4:1

Голи: Варфоломєєв, 12 (п.), Царенко, 67, 69, Федор, 79 – Савва, 20

Україна вирвала перемогу над Косовом у першому турі відбору на Євро U-19 – зірочка з АПЛ забезпечив результат

Юнацька збірна України у другому матчі турніру здобула впевнену перемогу над однолітками з Кіпру. Перша зустрічі проти Косово (1:0) пройшла на нервах – три очки вдалось взяти лише на 6-й доданій хвилині завдяки голу нашого легіонера з АПЛ Єгора Ярмолюка. Нинішня зустрічі була куди приємнішою.

Вже на 12-й хвилині півзахисник ліберецького Слована Іван Варфоломєєв відкрив рахунок з пенальті – Каяфас сфолив у власному штрафному. Та вже за вісім хвилин кіпріоти завдяки Савві змогли зрівняти. По перерві своє слово сказав джокер Сергія Нагорняка Антон Царенко, який вийшов на заміну на 58-й хвилині – півзахисник Динамо протягом двох хвилин зняв всі питання щодо переможця, оформивши дубль. Наприкінці поєдинку хавбек Руха Олег Федор поставив масну крапку у матчі.

Перемога принесла Україні 6 очок і і забезпечила місце в еліт-раунді відбору Євро-2023, оскільки нижче другого рядка "синьо-жовті" вже не фінішують. Наступний матч наша команда проведе 23 листопада проти Швеції.

Нагадаємо, дві перші команди кожної з 13-ти груп та найкращий володар третього місця (за результатами матчів із першою та другою командами групи) навесні 2023 року приєднаються в елітному раунді відбору до Португалії. Збірна Мальти здобула пряму перепустку до фінальної стадії на правах господаря турніру. Туди ж потраплять переможці семи груп еліт-раунду. Жеребкування цього етапу турніру відбудеться 8 грудня.

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