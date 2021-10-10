"Важко просували м'яч, суперник грамотно захищався. Ми намагалися виманити суперника на свою половину поля, іноді це вдавалося, але свої моменти ми не використали. Намагалися додати у другому таймі, але зіграли гірше, ніж до перерви. Українці були кращими сьогодні і заслужено перемогли.

"Успіх любить тишу": Петраков – про травми збірників, ідеальний футбол і резонансну прес-конференцію перед Фінляндією

Мій гол? Це, звичайно, приємно. Більше не потрібно зациклюватись і рахувати скільки матчів вже не забиваєш. Голи – це завжди чудово, але тепер, коли ми програли, це не має особливого значенння", – цитує Пуккі Huuhkajat.

Фінляндія з 5-ма очками залишилась на 4-й сходинці групи D, Україна – друга (8 балів).

Україна втримала важливу перемогу над Фінляндією – перший тріумф у відборі до ЧС-2022