Дебютант "синьо-жовтих" Артем Бондаренко поділився емоціями від матчу з французами (0:2) у кваліфікації на чемпіонат світу.

– Прикрий, на жаль, результат. Чого, на вашу думку, не вистачило, щоб хоча б зіграти внічию?

– Не реалізували свої напівмоменти, які у нас були.

Голи Мбаппе та Олісе у відеоогляді матчу Україна – Франція – 0:2

– Було таке враження, що у першому таймі грали трохи невпевнено. Чи так лише здавалося?

– Справді. Мені здається, що дуже поважали збірну Францію та трохи не нав’язували свій футбол. Але у другому таймі досить гідно виглядали.

– У вас був такий відрізок, коли ви навіть могли та мали зрівнювати рахунок. Але потім знову, таке враження, трохи відкотилися назад. Це фізична втома від початку сезону, від інтенсивної кваліфікації, чи щось інше?

– Складно сказати. Франція – топ-команда, якій складно нав’язувати свій футбол весь час, протягом якого ти хочеш. Ми змогли нав’язати його десь на 10-15 хвилин, можливо, трохи перепочили, а потім знову – такими інтервальними відрізками.

– Чого ви очікуєте від наступного матчу кваліфікації? Можливо, маєте якийсь меседж до вболівальників після такого матчу?

– Очікуємо на перемогу. Меседж до вболівальників – вболівайте. Все буде Україна, – сказав Бондаренко у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, 25-річний півзахисник вийшов на поле на 83-й хвилині гри за рахунку 0:2 на користь Франції.

"Франція грає пішки і виглядає, як Динамо": Україна мала 5 хвилин, апатія від Реброва, цитата Фоменка, антирекорд