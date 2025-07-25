Україна повернула 27-ме місце у таблиці коефіцієнтів УЄФА, випередивши Росію. Менше місяця тому росіяни обійшли українців завдяки технічним балам, які їм нараховували попередні три роки, попри відсутність клубів у єврокубках.

Гравці Олександрії не потисли руки Партизану перед грою ЛК – серби вже скиглять

Зараз Росія ще не отримала умовні 4,333 бала за поточний сезон – саме стільки їй автоматично додавали в останніх кампаніях. Це був найнижчий показник країни перед повномасштабним вторгненням у 2022-му.

Натомість Україна вже набрала 0,875 бала – 3,5 очка, здобуті завдяки двом перемогам Шахтаря, одній звитязі Динамо та нічиїй донеччан. Результат поділено на чотири клуби, які представляють країну в євросезоні. Загалом в України тепер 18,475 бала, тоді як у Росії – 18,299.

Шахтар впевнено розбив Бешикташ у кваліфікації ЛЄ – бразильці забили чотири голи на виїзді