Цього разу в рамках прогнозистського батлу "редакція – читачі" зіграю проти В’ячеслава Олійника та Лени Федук, які вчасно залишили свої варіанти на стіні нашого конкурсу.

Полетіли!

Туреччина – Уельс

16 листопада, 19:00. Кайсері, Кадір Хас. Пряма трансляція на MEGOGO.

Лідери четвертої групи Ліги В зійдуться у напруженій битві за першу сходинку, яка гарантує прямий вихід в елітний дивізіон. Сельджуки випереджають валлійців на два очки, тож перемога зробить їх недосяжними. Натомість виїзний успіх команди Крейга Белламі максимально закрутить інтригу перед фінальним туром.

У це, щоправда, слабко віриться. Туреччина матиме гарячу домашню підтримку, сама ж молода збірна проводить дуже сильний рік у плані гри та результату. Не забуваймо, що під керівництвом Монтелли османи фінішували у вісімці найкращих команд Євро-2024, тоді як Уельс взагалі не потрапив на фінальний форум.

У вересні перша зустріч суперників закінчилася нульовою нічиєю. Зараз є всі підстави сподіватися на результативний футбол. В атаці господарів діятиме Керем Актюркоглу, одноклубник нашого Трубіна по Бенфіці, який чимало забиває і, зокрема, є найкращим бомбардиром цієї групи з чотирма м’ячами. А три до свого активу записав Харрі Вілсон, вінгер із Фулхема. Чия візьме?

Прогноз головного редактора: 2:1

Прогноз читачів: Олійник – 2:0, Федук – 1:1

Коефіцієнти від Favbet: перемога Туреччини – 1,80, нічия – 3,80, перемога Уельсу – 4,55

Албанія – Чехія

16 листопада, 21:45. Тирана, Ейр Албанія Стедіум. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

А ось і наші суперники. Після чотирьох турів інтрига у групі така, що кожна збірна може посісти як перше місце, так і останнє. Тому вага фінальних поєдинків – надзвичайна. У найбільш виграшній позиції, як не дивно, саме збірна Албанії – Чехію та Україну вона прийматиме вдома. Перемагай обох конкурентів – і вийдеш у Лігу А напряму.

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Місяць тому Чехія била албанців у Празі – 2:0. Але рідна торсида зробила команді Івана Гашека ведмежу послугу, вивішуючи на секторах прапори Сербії. Тепер ображені балканці обіцяють влаштувати гостям справжнє пекло – і на полі, і на трибунах. Рішучості підопічним Сілвінью не позичати. Щоправда, знову не зможе допомогти Албанії її капітан Берат Джимсіті. Також через травми випали нападник Рей Манай, захисник Мараш Кумбулла, хав Кейді Баре. Це суттєво ускладнить господарям програму-максимум.

Прогноз головного редактора: 1:1

Прогноз читачів: Олійник – 0:1, Федук – 1:2

Коефіцієнти від Favbet: перемога Албанії – 3,25, нічия – 3,30, перемога Чехії – 2,33

Австрія – Словенія

17 листопада, 19:00. Відень, Ернст Хаппель Штадіон. Пряма трансляція на MEGOGO.

Словенська збірна, яка справила непогане враження на цьогорічному Євро, посипалася під кінець групового етапу Ліги націй. У четвер підопічні Матяжа Кека провалили ключову домашню гру з Норвегією (1:4). Візит у Відень стане для них формальністю.

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Австрія розпочала цикл невдало – нічия у Словенії, поразка у Норвегії. Але, на противагу словенцям, "Дас Тім" вчасно додала газу – три перемоги поспіль із загальним рахунком 11:1, які вивели на першу сходинку. Маестро Рангніку залишилося зробити останній штрих на картині успіху. У паралельному матчі Норвегія шматуватиме Казахстан. Проте, скільки б не забив аутсайдеру Холанд, Австрія має перевагу над скандинавами за результатами особистих зустрічей.

Прогноз головного редактора: 5:1

Прогноз читачів: Олійник – 1:0, Федук – 2:1

Коефіцієнти від Favbet: перемога Австрії – 1,43, нічия – 4,75, перемога Словенії – 7,60

Англія – Ірландія

17 листопада, 19:00. Лондон, Вемблі. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Невеличка пригода Лі Карслі на посаді головного тренера збірної Англії добігає завершення. Стартував матчем проти Ірландії і фінішує також. При цьому країна, символом якої є трилисник, йому не чужа, бо Лі – також ірландець! Тим не менше, у вересні він сумлінно виконав професійний обов’язок, здобувши у Дубліні перемогу – 2:0.

Та все ж головними матчами, по яких запам’ятається Лі Карслі, стала дуель із Грецією. У жовтні родоначальники зганьбилися по повній програмі, зазнавши на Вемблі першої за два роки поразки. Помпезне повернення у Лігу А несподівано опинилося під загрозою. Свої косяки тренер впевнено виправив цього четверга, розбивши еллінів в Афінах – 3:0. І це без багатьох важливих виконавців: Александер-Арнольд, Фоден, Гріліш, Палмер, Райс, Сака, Колвілл і Ремсдейл зазнали пошкоджень.

Ollie's Athens opener ?



Shot on Google Pixel. pic.twitter.com/bmrrVc2rY0 — England (@England) November 15, 2024

Тож залишилося здобути ще одну перемогу – і зустрічай нас, еліто! Ірландія у неділю битиметься лише за свою честь. У таблиці вона вже приречена фінішувати третьою, а в березні її чекатимуть стикові матчі за збереження прописки в Лізі В.

Прогноз головного редактора: 3:0

Прогноз читачів: Олійник – 2:0, Федук – 2:0

Коефіцієнти від Favbet: перемога Англії – 1,23, нічия – 6,40, перемога Ірландії – 14,00

Італія – Франція

17 листопада, 21:45. Мілан, Джузеппе Меацца. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Недільного вечора збірній Франції доведеться уповати на подвиг – не просто перемагати лідера групи, а робити це з різницею принаймні у три м’ячі (або ж із рахунком 4:2, 5:3 і так далі). "Ле Бльо" самі загнали себе на дно пляшки, програвши Скуадрі у першому турі, а минулого четверга подарувавши перше очко кволому Ізраїлю. Дешам – під ударами нищівної критики. Мбаппе у таборі команди взагалі немає. Нічого нового – типові інтриги французького двору.

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Італія у цьому циклі залюбки використовує проблеми Франції, а також Бельгії, яка тепер змушена грати стикові матчі за право залишитись серед еліти європейського футболу. Власне, перемогою над бельгійцями завдяки голу Тоналі команда Спаллетті збільшила свій доробок до неймовірних 13 очок (при таких-то суперниках!). У неділю господарі поля можуть дозволити собі навіть програти – лише зі зручним рахунком.

Прогноз головного редактора: 1:1

Прогноз читачів: Олійник – 2:1, Федук – 1:1

Коефіцієнти від Favbet: перемога Італії – 2,69, нічия – 3,40, перемога Франції – 2,68

Хорватія – Португалія

18 листопада, 21:45. Спліт, Полюд. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова онлайн-трансляція на Футбол 24.

Ох і важкі та незграбні ці хорвати! Могли гарантувати собі другу сходинку, але наприкінці матчу у Шотландії пропустили від Макгінна. Тепер "тартанова армія" у грі, а балканцям варто брати хоча б очко проти феєричної Португалії (найкраща атака Ліги А разом з італійською). Не втомлюється забивати Роналду. У п’ятницю він поклав полякам двічі, решту довершили його партнери – 5:1. Тепер у Кріша 910 голів за кар’єру і гросмейстерська тисяча вже не виглядає такою нереальною.

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Щодо Хорватії, то на вирішальний матч вони вийдуть без Петара Сучіча, який напрацював у Глазго на вилучення, і Луки Модріча, ветеран також перебрав "гірчичників". Щоправда, й "селесао" прибудуть у Спліт без Бруну Фернандеша (аналогічно – дискваліфікація). Зважаючи на дострокове перше місце, гості можуть дозволити собі зіграти на "першій передачі".

Прогноз головного редактора: 1:1

Прогноз читачів: Олійник – 1:1, Федук – 1:2

Коефіцієнти від Favbet: перемога Хорватії – 3,30, нічия – 3,40, перемога Португалії – 2,25

Польща – Шотландія

18 листопада, 21:45. Варшава, Народовий. Пряма трансляція на MEGOGO. Текстова трансляція на Футбол 24.

А ось у Варшаві кипітиме заруба. В обох команд – по 4 очки. Польща перебуває вище за Шотландію, та от парадокс – потіснити хорватів із другої сходинки можуть тільки скотти. Для цього їм необхідно брати три бали на виїзді і сподіватися на перемогу Португалії в паралельному поєдинку. Не такий вже й нереальний сценарій.

Ginny with the winner



pic.twitter.com/Ze53Ofl4Yj — Aston Villa (@AVFCOfficial) November 15, 2024

Для "Кадри" цей матч – справа честі. Ще одне фіаско моментально викине їх за межі елітного дивізіону. До того ж, польський гонор суттєво постраждав від Роналду і Ко. Потрібна переконлива реабілітація перед ясними очима червоно-білого 60-тисячника на берегах Вісли. Робити це доведеться без головної зірки – Роберта Лєвандовскі, який, нагадаємо, пропускає листопадові матчі збірної через травму спини.

Прогноз головного редактора: 2:0

Прогноз читачів: Олійник – 2:0, Федук – 2:1

Коефіцієнти від Favbet: перемога Польщі – 2,21, нічия – 3,55, перемога Шотландії – 3,25

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