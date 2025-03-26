Футзальна збірна України U-19 розтрощила одноліток з Чорногорії в кваліфікації на чемпіонат Європи.

Футзал. Євро-2025 U19, кваліфікація, 1-й тур

Україна U-19 – Чорногорія U-19 – 9:2

Голи: Першин, 3, 8, Савич, 7, 25, 29, Жуков, 9, 11, 30, Шклярук, 16 – Бар'яктаровіч, 20, Цетковіч, 25

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Збірна України U-19 з футзалу розпочала відбір на Євро-2025 з розгрому команди Чорногорії. Ще в першому таймі підопічні Ігоря Москвичова впевнено перестріляли суперників. Попри комфортний рахунок юнацька збірна з футзалу не зупинилась і продовжила погром в другому відтинку матчу, ледь не зробивши рахунок двозначним.

Наступний матч українська збірна U-19 проведе проти Нідерландів 27 березня, а 29 березня зіграє із Сербією. Фінальний етап юнацького Євро-2025 з футзалу відбудеться в Молдові з 28 вересня по 5 жовтня.

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