"Як цікаво звучить формулювання. Виявляється, ми – "жертва коронавірусу". Україна ні в чому не винна, Україна просто "жертва коронавірусу". Це як жертва маніяка, яка опинилася не в тому місці і не в той час. Ось і ми під час COVID-19 перебували не в тому місці. "Не те місце" – це Швейцарія, де розташовані і CAS, і УЄФА, і збірна Швейцарії.

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Ми вже не винні. Виявляється, нам вже не висувають ті звинувачення, які висували раніше. А саме: чому за 48 годин Україна не зібрала нову збірну? Маразм, який нам нав'язували і від якого нам доводилося захищатися.

Тепер у рішенні Лозаннського суду йдеться, що жодного звинувачення немає. Ви – просто жертви. І навіть гроші, які ви платили, подаючи апеляцію в Лозаннський суд, вже не потрібні. Ви просто живіть з цим, як говориться, на безкоштовній основі", – емоційно сказав Денисов в ефірі програми Денисов Time.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, УАФ дізналась остаточний вердикт, який засвідчив поразку України у справі скасованого матчу зі Швейцарією. Це означає, що "синьо-жовті" наступний розіграш Ліги націй розпочнуть у дивізіоні Б.

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