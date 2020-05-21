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"Україна? Я ніколи туди не поїду": екс-гравець збірної Шотландії пожалкував через відмову Шахтарю

19:59 415 Читать на русском
"Україна? Я ніколи туди не поїду": екс-гравець збірної Шотландії пожалкував через відмову Шахтарю
Вілкі за збірну Шотландії / Getty Images

Колишній захисник Данді Юнайтед та шотландської збірної Лі Вілкі 17 років тому міг опинитися в Шахтарі.

"Мій агент зателефонував мені і сказав: "У нас є українська команда, готова дати 10 тисяч євро в тиждень, вони куплять тебе за 1 мільйон фунтів".

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І я подумав про себе: "Україна? Я ніколи туди не поїду". Виявилося, що це був донецький Шахтар. Що ж, це було дійсно гарне рішення для мене – через рік вони грали в одній групі з Селтіком і Міланом в Лізі чемпіонів! Я озираюся і вважаю це своєю помилкою", – зізнався Вілкі в інтерв'ю The Courier.

Додамо, що 40-річний шотландець провів усю свою кар'єру в британський клубах, також відзначився одним голом у 11 матчах за рідну збірну.

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