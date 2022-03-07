Футбольний тренер та експерт Олег Федорчук розповів про висновки, які зробив під час війни Росії з Україною.

"Можна сказати, що ця війна народила Україну як націю. Я думаю, що саме націй, а не народів, не так і багато – не більше двадцяти у світі. Ми стаємо нацією.

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З одного боку, тривога за рідних та близьких. З іншого боку, гордість за те, що ми, напевно, наймужніший народ у світі, бо ми боремося з найбільшою світовою державою, яку всі бояться.

Війна насправді закінчилася. Якби не було ядерної зброї в Росії, то вона вже б капітулювала. Суто у військовому плані зрозуміло, що ми вже перемогли. Наразі йдуть торги. За найпесимістичніших обставин все це триватиме ще один-два місяці. Якщо оптимістично – тиждень.

Ресурсів не так багато у росіян, як вони говорили. Вони завжди жили ілюзіями та обманом. Звикли самі себе у спорті дурити, що вони чемпіони світу з футболу. В армії – те саме.

Головне, що наша країна допомогла вивезти дітей – наше майбутнє. За останні два дні в Києві я не побачив жодної дитини. Це говорить про те, що своє майбутнє ми вже врятували, воно у безпеці. А за територію ми боротимемося", – цитує Федорчука FanDay.

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