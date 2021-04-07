Збірна України в оновленій класифікації посідає 24-те місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

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У порівнянні з попереднім рейтингом Україна зберегла свою позицію і має в активі 1515,85 балів. У березні "синьо-жовті" провели три матчі, звівши їх до нічиїх. Поєдинки проти команд Франції, Фінляндії і Казахстану завершилися із однаковим рахунком 1:1.

Лідер списку незмінний – збірна Бельгії. Доповнюють топ-5 рейтингу команди Франції, Бразилії, Англії і Португалії. Найбільший прогрес у першій півсотні класифікації продемонструвала збірна Сербії. Балканці піднялися з 30-го на 25-те місце.

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