Парад нічийних результатів відкинув "синьо-жовтих" назад у списку національних команд.

Після вересневого збору Україна втратила 2 позиції у рейтингу ФІФА та опустилась на 27-му сходинку, повідомляє офіційний сайт організації.

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Під час останніх матчів команда Олександра Петракова поділила очки з Казахстаном (2:2) та Францією в рамках відбору до ЧС-2022, а також розписала нічию у спарингу проти чехів (1:1).

Для порівняння, суперники національної команди України в рамках кваліфікації на Мундіаль розташувались на наступних позиціях: Франція – 4, Фінляндія – 55, Боснія та Герцеговина – 57, Казахстан – 120.

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