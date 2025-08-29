Вчора, 28 серпня, завершилися кваліфікаційні раунди єврокубків сезону 2025/26, і українські клуби підбили підсумки своїх виступів у цих етапах.

За підсумками матчів на європейській арені українські команди набрали 2,750 рейтингових балів у таблиці УЄФА. Проте через результати суперників це не дозволило зберегти позиції, і Україна опустилася на одну сходинку у європейському рейтингу.

Шахтар здолав Серветт у вирішальному раунді кваліфікації та пробився до основного раунду Ліги конференцій, тоді як Динамо програло Маккабі Тель-Авів у Лізі Європи і також опинилося в тому ж турнірі. Обидві команди тепер готуються до групових матчів, де змагатимуться за вихід до плей-офф турніру.

Водночас Олександрія та Полісся не змогли подолати кваліфікаційний етап і завершили єврокубковий сезон.

Згідно з регламентом, підсумкове місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА після завершення сезону 2025/26 визначить кількість клубів, які представлятимуть Україну в єврокубках сезону 2026/27, а також етапи, з яких вони розпочнуть боротьбу.

