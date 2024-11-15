Форвард Динамо та збірної України Владислав Ванат не зможе допомогти національній команді у матчі проти Грузії.

Владислав Ванат пропустить найближчий матч національної збірної України через стан здоров’я. Про це повідомив головний тренер команди Сергій Ребров на передматчевій прес-конференції.

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Наставник зазначив, що форвард Динамо ще відновлюється після мікротравми і не зможе допомогти команді у найближчій зустрічі. Також під питанням участь Артема Довбика. При такому збігу обставин Сергій Ребров зможе розраховувати лише на Романа Яремчука, який останнім часом мав недостатньо ігрової практики в клубі.

Нагадаємо, що матч між збірними Грузії та України запланований на 16 листопада в Батумі. Початок гри о 19:00 за київським часом.

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