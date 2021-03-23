Збірна України сьогодні, 23 березня, провела ранкове передігрове тренування напередодні виїзної зустрічі з чемпіонами світу. Вже о 16:00 підопічні Шевченка вирушать з Борисполя до столиці Франції, де завтра проведуть перший матч відбору до чемпіонату світу 2022 року.

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На жаль, "синьо-жовтим" у важливому поєдинку не допоможе форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик, повідомляє офіційний сайт УАФ. Причина – вимоги французького законодавства на час пандемії COVID-19. Для того, аби член спортивної делегації отримав дозвіл на в’їзд до країни, не відбуваючи 10-денний карантин, французи вимагають подання документів заздалегідь. Як відомо, Артем був довикликаний у збірну лише два дні тому. Відповідно, цього часу для органів охорони здоров’я Франції замало.

Довбик тренуватиметься в Києві індивідуально, а після повернення національної команди приєднається до решти – тренерський штаб розраховує на форварда у двох домашніх поєдинках: проти Фінляндії (28 березня) та Казахстану (31 березня).

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