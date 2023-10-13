Захисник збірної України Сергій Кривцов у жовтні за національну команду не зіграє.

На прес-конференції перед зустріччю з Північною Македонією Сергій Ребров розповів, що Кривцов не зіграє в цьому матчі через травму, яку отримав ще в США. Однак інформація виявилася неповною.

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Після вечірнього тренування стало очевидно, що досвідчений оборонець також не зможе зіграти з Мальтою, повідомляє прес-служба УАФ. Кривцов покине розташування національної команди після поєдинку з півночномакедонцями.

Нагадаємо, збірна України 14 жовтня зіграє проти Північної Македонії, а 17 жовтня зустрінеться з Мальтою. Обидва поєдинки пройдуть в рамках кваліфікації на чемпіонат Європи 2024 року.

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