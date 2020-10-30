Завершився другий тур групового етапу єврокубків сезону 2020/21. Українські команди не надто добре себе проявили на цьому етапі, що вплинуло на таблицю коефіцієнтів УЄФА.

У другому турі групового етапу ЛЧ та ЛЄ серед наших команд очки зуміли набрати Шахтар (нічия з Інтером 0:0) та Динамо (нічия з Ференцварошем 2:2). Луганська Зоря, на жаль, поступилась Бразі з рахунком 1:2.

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Таким чином, Україна на три команди отримала 0,4 бала та пропустила вперед Шотландію, опустившись на 12 сходинку. Тепер в активі українців 3,600 бала у поточному сезоні, а відставання від шотландців становить мізерних 0,225 бала. У них Селтік зіграв внічию проти Лілля (2:2), а Рейнджерс переміг Лех (1:0).

Свої позиції покращила і Австрія: ЛАСК завдав поразки Лудогорцю (4:3), Вольфсберг сенсаційно виграв у Фейєнорда (4:1), а програв лише Рапід у матчі з Мольде (0:1). Австрія збільшила відрив від України до 2,725 бала.

Нагадаємо, 10 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА дає право на гарантовану путівку в груповий турнір Ліги чемпіонів, тоді як 11 позиція зберігає путівку в основний раунд ЛЧ лише за певних обставин. Якщо за підсумками єврокубкового сезону Україна залишиться 11-ю, то в кампанії 2021/22 буде представлена 5-ма командами, одна з яких – в другому раунді кваліфікації ЛЧ, ще одна – в раунді плей-офф (зараз – у третьому раунді та груповому турнірі відповідно).

Лідерство в таблиці коефіцієнтів УЄФА продовжує втримувати Іспанія. Далі з незначним відставанням йде Англія, а замикає топ-3 Італія.

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