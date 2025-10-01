Відбір Євро-2026 U-17, перший раунд кваліфікації, 1 тур

Чорногорія U-17 – Україна U-17 – 1:1

Голи: Кляєвіч, 28 – Сердюк, 71

Дуже довго запрягала збірна України U-17, а потім моменти посипалися. Гамзик (Байєр) продерся лівим краєм через кількох опонентів, пробив у голкіпера, відкотив під удар гравцю, який набігав з глибини – блок. Рибак (Барселона) викручував у лівий верхній кут, але не поцілив. Сердюк (Штутгарт) кілька разів завершував на вістрі, проте не зміг реалізувати нагоди. Чорногорці лише разочок створили загрозу, через стіночку обійшовши лівий фланг українського захисту. Та саме "червоні" забили першими. Удар на підбиранні перед штрафним виявився недосяжним для Столяренка (Легія), який потягнув попередній небезпечний удар.

Чорногорія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2026 (ВІДЕО)

Все більше входжень у нашої збірної до штрафного. Буравцов (Динамо) з кількох метрів не влучає головою, Сердюк ледь не накрутив усю команду. Проблема хіба в недолугих подачах з обох флангах – надто часто в молоко м'яч летить, але загалом комбінаційна гра дає підстави сподіватися на гол мінімум. Лівий захисник ЛНЗ Смотрицький блискучим розрізним пасом вивів Гамзика на вільний простір у штрафному, але черговий наш леверкузенець дещо завозився, підбираючи м'яч під праву, тож захисники встигли вирости перед ним і підкоригувати влучність удару.

Після перерви Чорногорія геть здивувала сміливим початком. Правий захисник Хайдука Пламінський зазнав травми, понад хвилину надавали допомогу. Центрбек лісабонського Спортінга Яблонський дозволив супернику пройти себе після того, як м'яч банально перескочив нашого захисника. Довели до удару з кількох метрів, але чорногорці пробачають. Помилка суперника на половині поля українців, вибігаємо в контратаку, але Сердюк бездарним ударом в руки голкіперу все псує. І ніби результативний Кирило в чемпіонаті Німеччини, і в юнацькій збірній вже 2 голи забив за 3 матчі, а нині щось не йде зовсім.

Відчутна перевага хлопців у жовтому за ударами (10:2 тільки після першого тайму було), а ось якість, влучність, сила, хитрість – все шкутильгає. Ярослав Кожушко (Славія Прага) та Денис Гордєєв (Рух) виходять на заміну. Вже на 59 хвилині відпочивати йдуть Гамзик та Яблонський. Вінгер замість центрбека – цікавий хід Ситника. Закидання на Кожушка, який також якимсь дивом не зумів розібратися у воротарському. Десятихвилинка без моментів зі збитим замінами ритмом завершилися таким важливим взяттям воріт. Ось вона німецька якість. Сердюк підчатував помилку голкіпера на виході, а потім геніально закинув з кута штрафного – так ще треба було викрутити!

Наймолодший дебютант УПЛ, 15 річний Олег Дзюринець з Руха, міняє на 65 хвилині динамівця Буравцова. Погано приземлився Сердюк у боротьбі на своїй половині поля. Серйозна травма на рівному місці, по суті. Форвард Штутгарта залишає поле на одній нозі, жахливо шкутильгаючи. Форвард Динамо Квіквінія замінив його і відразу ж відкрився по центру. Це було практично пенальті за позицією та відсутністю опору, але воротар з другої спроби приборкав м'яча. Вінгер Хайдука Гурам теж не зумів прошити воротаря. Рибак блискуче пройшов захисників і закинув на лівий фланг. Ніби є простір, але не вистачає швидкості дії у фінальній стадії.

Правий захисник Шахтаря Пилип'юк, який також вийшов на останній слот замін, обігрався з Дзюринцем та на силу пробив з гострого кута. Квіквінія справедливо висловлює претензії, адже відкривався на розривній позиції у воротарському. Дзюринець на швидкості проходить захисника правим краєм, знову ніхто не замикає. Є темп у наших, є розриви у чорногорців, але остання дія – як не підбір недбалий чи пас в недодачу, то прийом. Дзюринець класно обіграв у штрафному, а далі з лівої пробив надто невдало в аут. Купа стандартів, входжень у штрафний, а ніхто не може дотиснути.

Яка ж насолода від перегляду гри цього низькорослого і шустренького Дзюринця. Прийняв спиною під тиском, розвернувся, пройшов далі на дриблінгу трьох, створив момент для Гурама, який теж поклав на газон опонента, але перед ним виріс інший блокувальник. І так весь матч! Статистика ударів показова – 3:19. Навіть за влучаннями 2:7 на користь України. Масові судоми чорногорців після свистка невипадкові. У нашій групі лідирує Італія, яка розтрощила Естонію. Рахунок непристойний – 8:1, тому настільки важливо було сьогодні принаймні не програти. Україна зіграє проти Естонії у другому турі 4 жовтня. Початок матчу також о 15:30 за Києвом.

