Збірна України U-18 проводила другий матч на товариському турнірі у Швеції. Результат та звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Товариський турнір, 2-й тур

Україна U-18 – Швеція U-18 – 2:0

Голи: Зудін, 12, Мельник, 45+1

Склад України: Баглай, Мельник, Костюк (к) (Огороднік, 73), Калюжний (Залипка, 46), Зудін (Мурадян, 46), Кутя (Джурабаєв, 46), Іваськів, Зубрій (Балакай, 83), Захарків (Меньшиков, 61), Корж (Середа, 61), Король (Толстоліс, 46).

У першому турі українці розчавили Норвегію 6:1, а сьогодні зустрічалися з господарями змагань – шведами, які раніше програли данцям перестрілку 3:4.

Підопічні Володимира Самборського здобули комфортну перевагу до перерви завдяки лівому флангу, сформованому з гравців Шахтаря. На 12-й хвилині вінгер Артем Зубрій обробив м'яч грудьми і якісно подав у карний майданчик. Легкого дотику Дмитра Зудіна (хорватський Хайдук) цілком вистачило, щоб дезорієнтувати кіпера.

У компенсований час наш лівий фланг спрацював вдруге. Зубрій віддав на Нікіту Калюжного, якого збили – штрафний. Подача Іллі Куті, воротар шведів знову діє невдало, і Микита Мельник (Наполі) заштовхав м'яч у сітку.

По перерві "синьо-жовті" впевнено втримали гандикап і мають максимальні 6 очок після 2 турів. Останній матч відбудеться 9 вересня проти Данії, яка сьогодні розбила Норвегію 4:1. Для перемоги в турнірі наших хлопців цілком влаштує нічия.

