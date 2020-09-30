Київське Динамо гарантувало українським уболівальникам єврокубкове футбольне свято на найближчі кілька місяців.

У матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо на власному полі розгромило бельгійський Гент (3:0) і за сумою двох матчів (5:1) вийшло до групового раунду найпрестижнішого єврокубкового турніру.

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Таким чином, Україна вперше за останні вісім років делегує у розіграш євротурніру одразу дві команди (донецький Шахтар на правах чемпіона України потрапив туди автоматично).

Нагадаємо, Динамо пробилось до групового раунду Ліги чемпіонів вперше з 2016 року. Тоді кияни посіли останню сходинку групи В, набравши 5 очок ("біло-синіх" обійшли Бешикташ, Бенфіка та Наполі).

Своїх суперників обидві українські команди дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться 1 жовтня о 19:00 за київським часом.

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