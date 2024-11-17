Україна не вразила у матчі Ліги націй проти Грузії (1:1), проте далеко не всі проблеми лежать на поверхні.

Простенький план Реброва приніс результат вже на 7-й хвилині, а от далі з ідеями було туго. Кілька гравців просто розчинились на полі, серед них визнані зірки збірної України.

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Грузини відігрались, але загалом також не вразили. Нічию слід вважати справедливим підсумком матчу. Перед останнім туром проти Албанії в українців є шанси як вилетіти напряму, так і зачепитись за елітний дивізіон. Чого чекати від цієї гри, хто наш "містер ефективність" і чому не варто зводити проблеми збірної до позицій – відповіді на ці питання у новому випуску від YouTube-каналу "Футбол 24".