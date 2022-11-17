Відбір на Євро-2023 U-19. Г рупа 3

1 тур

Україна – Косово – 1:0

Гол: Ярмолюк, 90+5

5 місяців команда цієї вікової категорії під керівництвом Володимира Єзерського драматично пропустила вперед сербів і не потрапила до фінальної частини. Настав час збирати новий колектив з новим головним тренером – Сергієм Нагорняком. Кістяк команди сформував Рух, 4 гравців якого вийшли у основі. По 2 делегували Динамо і Шахтар, решта – легіонери. Звичайно, найбільш статусним можна вважати хавбека Брентфорда Єгора Ярмолюка, який вже регулярно викликається у молодіжку і потрапляє до заявки на матчі АПЛ.

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Господарем цієї групи є Швеція, а звітний матч відбувався на стадіоні в Норчепінгу. Перший тайм виявився надзвичайно скромним на моменти. Команди дуже рідко доходили до чужих воріт, а били ще рідше. Статистика хоча й на користь України, але дуже красномовна – удари 5:3, в площину 1:0. Друга половина зовсім не стала проривом видовищності. Косовари ледь влучили один раз у ворота, підопічним Нагорняка нарахували 6 таких ударів і один очевидний момент для гола.

Взяття воріт таки сталось у компенсований час. Арбітр додав 4 хвилини, але Ярмолюк забивав, коли стрілка перетнула і цю межу. Асистував йому інший легіонер – Володимир Харабара з німецького Нюрнберга. Гол представника АПЛ гарантував нам тимчасове лідерство в групі. Сьогодні пізніше зіграють очний матч Кіпр та Швеція, які є іншими учасниками квартету. Наступний тур для України відбудеться 20 листопада – зустріч з кіпріотами.

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