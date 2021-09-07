Україна приймає Вірменію у 2 турі кваліфікації на молодіжний Чемпіонат Європи. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Де дивитися матч Україна – Вірменія U-21 онлайн? Гру покажуть на oll.tv (потрібно мати платну підписку). Також трансляція відбудеться на "Футбол 1". Там же поєдинку передуватиме "Студія LIVE", починаючи з 18:15.

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Україна перемогла Сербію на старті відбору ЧЄ 2023, відтак тріумф над головним конкурентом у боротьбі за друге місце мав би стати трампліном для нових успіхів. Втрачати очки з такими суперниками, як нинішній, неприпустимо. Матч, як і онлайн-трансляція Україна U-21 – Вірменія U-21 на "Футбол 24", стартує о 19:00 за Києвом. Молоді вірмени почали відбір з поразки від Фарер, але взяли реванш у другому турі. У кваліфікації на попереднє Євро вони взагалі зазнали 9 поразок у 10 іграх.

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