У першому турі групового етапу Ліги чемпіонів "гірники" сенсаційно обіграли РБ Лейпциг. Сьогодні підопічні Ігора Йовічевіча довели, що це був не випадковий успіх, розписавши нічию в номінально домашньому матчі з Селтіком (1:1).

Шахтар – Селтік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Таким чином Шахтар додав ще один бал у клубний рейтинг України. У таблиці коефіцієнтів наш здобуток збільшився на 0,2 бала, адже всі очки потрібно ділити на 5 клубів. Однак навіть вже цей скромний результат дозволив асоціації просунутися вперед.

Тепер рейтинг України становить 26,300, що дозволило піднятися на 15-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Відзначимо, що випередити вдалося країну-агресорку. Оскільки окупанти закономірно більше не грають у єврокубках, то наздогнати нас вони не зможуть.

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