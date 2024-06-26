Збірна України розгромно програла Румунії стартовий матч на Євро та загнала себе у складну ситуацію. Перемога над словаками повернула надію, однак потрібно було закріпити успіх з Бельгією. До ключового поєдинку "синьо-жовті" гарно підготувалися. Контраст в порівнянні з першим матчем разючий: команда показала чудову організацію без м'яча та мала різні варіанти для атак.

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Організація, інтенсивність, бажання

Сергій Ребров сьогодні залишився без обох основних вінгерів – Циганков і Мудрик випали через пошкодження. Оскільки дублери на флангах сильно поступаються в якості, тренерському штабу довелося вигадувати нову схему. П'ять захисників, насичений центр поля та два форварди. Яремчук на Євро-2024 краще показав себе за Довбика, але тренер вирішив не обирати та випустив у старті обох.

П'ять захисників ≠ низька оборона. Україна знаходила ситуації для високого пресингу, до якого Бельгія зараз вразлива. І тут важливу роль виконували форварди, особливо Яремчук. Роман тиснув на Фаса, змушував віддавати передачі в боротьбу та провокував втрати. Одна з таких призвела до моменту Довбика, а Бельгія не могла спокійно проходити першу стадію.

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Далі збірна України відкочувалась глибше, але не сідала аж до штрафного майданчика. Тріо хавів щільно перекривало центр, направляючи атаки на фланги, а там наші крайні захисники мали подвійну підстраховку. Найважче було на правому краю, коли до найкращого дриблера Євро Доку приходив де Брюйне. Тимчик (6 вдалих відборів, 80% виграних дуелей) з допомогою Забарного тримав опонента.

У Бельгії до перерви мало що виходило. Єдиний гольовий момент – тонкий пас де Брюйне на Лукаку, який знайшов сліпу зону між захисниками. Але наш голкіпер скоротив кут обстрілу та зупинив Ромелу. Де Брюйне спробував самотужки щось вигадати: хитрий удар зі штрафного, дальній постріл. Трубін знову все контролював, а Забарний знімав повітря.

Ukraine 0-0 Belgium



Belgium are through, and Ukraine are the first team to be eliminated after the group stage of a 24-team European Championship on four points.#UKRBEL #Euro2024 pic.twitter.com/QHrPodlxnV — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 26, 2024

Україна розумно будувала атаки

За відсутності вінгерів функція загострення перейшла до хавбеків. З флангів "синьо-жовті" не сильно загрожували, хоча Миколенко досить часто отримував м'яч у високій позиції. Основна загроза від нас йшла через центр. Тренерський штаб придумав класні розіграші, які били в слабкі сторони Бельгії та були ефективними.

Шапаренко та Судаков робили діагональні ривки з відкриваннями між лініями (вибір на їхню користь з Зінченком в запасі повністю себе виправдав). На це реагували Забарний і Матвієнко – благо, в обох шикарний перший пас. Ілля знаходив Георгія, Микола знаходив Миколу. З цих ситуацій Україна ще до перерви отримала три моменти.

Шапаренко двічі вивів на удар Яремчука: у першому епізоді з ударом Романа впорався голкіпер, а в другому – Роман погано оцінив ситуацію й замість удару покотив неточно Довбику. Незадовго до того Артем також розгубився в чужому штрафному, коли отримав якісний пас від Судакова та обіграв Фаса.

Україна не боялась розігрувати коротко, осмислено починати атаки, витягувати суперника в пресинг. Трубін спокійно працював під тиском, намагаючись зберегти м'яч. Ідеї були, не було голів.

Сваток майже виконав місію

Україна вийшла на матч з трьома центрбеками – тактика, яку випробували в спарингу з Німеччиною. Сваток з'явився в старті спеціально під персональну гру з Лукаку. Форвард на цьому турнірі став мемом, адже всі три його голи скасували після перегляду VAR: десь мікроскопічний офсайд, десь мінімальний дотик рукою до м'яча. Ромелу не забивав, але постійно отримував моменти та дуже корисно підігрував партнерам.

Сваток на хорошому рівні закрив свого візаві. Не без гріха (момент в першому таймі, розгін контри в другому), але якісно. Олександр старався навіть не доводити до єдиноборств з бельгійським Голіафом (там вже надія на фол), а грав на випередження. Звідси – 3 перехоплення. Сваток йшов за Лукаку аж в центр поля та здебільшого вигравав позицію. Коли Ромелу двічі прикрив м'яч спиною – на наші ворота відразу полетіли гострі атаки.

По перерві стало важче. І Сваток підсів, і партнери втратили динаміку. У Бельгії з'явилися шанси – Карраско перевірив Трубіна. Тренери вчасно відреагували. Бражко, який загалом видав великий обсяг роботи, почав втрачати центр поля та поступився місцем Степаненку. Стало тривожно, коли Миколенко отримав пошкодження, а на фланг вийшов Зінченко. Однак тоді вже було не до захисту.

Україна старалась, але все одно вилетіла з Євро

Хороший якісний матч... нічия з сильною Бельгією (3 місце в рейтингу ФІФА)... і цього мало. Україна набрала 4 очки, але посіла останнє місце в групі. У паралельному матчі Румунія та Словаччина розіграли вигідну обом нічию. Вперше в історії Євро у всіх порівно балів, але ми на дні. Дуже дорога плата за розгром від румунів.

Хлопці намагалися вирвати перемогу. Ще раз на ударну позицію вийшов Довбик, Маліновський після появи з лави запасних спробував закрутити у ворота прямим ударом з кутового, Судаков протягнув м'яч через центр, але пробив в'яло. Тренери кинули в бій Ярмоленка та Ваната, однак нічого не вийшло.

Україна – перша збірна в історії чемпіонатів Європи, яка не вийшла в плей-офф з 4 очками після розширення турніру до 24 команд.

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