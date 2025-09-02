Україна здобула важливу перемогу у боротьбі за талановитого півзахисника Олімпіакоса Костянтина Пліша.

Як стало відомо Футбол 24, 18-річний футболіст отримав запрошення від юнацьких збірних України та Греції для підготовки до Євро U-19, проте завдяки зусиллям УАФ обрав виступи за національну команду України, попри те що все життя провів у Греції.

Пліш народився в Афінах у родині українських емігрантів і добре володіє українською мовою, хоча ще жодного разу не відвідував батьківщину своїх батьків. Півзахисник грає за молодіжну команду Олімпіакоса U-19 та дубль грецького клубу.

