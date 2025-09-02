Україна виграла конкуренцію в європейської збірної за гравця Олімпіакоса
Півзахисник Олімпіакоса Костянтин Пліш виступатиме за національну команду України.
Україна здобула важливу перемогу у боротьбі за талановитого півзахисника Олімпіакоса Костянтина Пліша.
І нтер позбувся непотрібного форварда – він став конкурентом Яремчука
Як стало відомо Футбол 24, 18-річний футболіст отримав запрошення від юнацьких збірних України та Греції для підготовки до Євро U-19, проте завдяки зусиллям УАФ обрав виступи за національну команду України, попри те що все життя провів у Греції.
Пліш народився в Афінах у родині українських емігрантів і добре володіє українською мовою, хоча ще жодного разу не відвідував батьківщину своїх батьків. Півзахисник грає за молодіжну команду Олімпіакоса U-19 та дубль грецького клубу.
"Яремчука бачив тільки здалеку": хавбек Олімпіакоса з нашим паспортом рветься у збірну України, клуб має інші плани