Товариський матч 25 березня 2025

Польща U-21 – Україна U-21 – 3:2

Голи: Влодарчик, 49, Форнальчик, 78, Шимчак, 89 – В'юнник, 19, 67

Україна U-21: Єрмаков – Крупський (Крушинський, 60), Салюк, Михавко (Козік, 87), Вівчаренко – Яцик (Царенко, 72), Бражко, Рубчинський – Велетень (Хлань, 46), В'юнник, Брагару

Олександр Яцик, орендований Зорею у Динамо, став автором перших трьох ударів у матчі. Спершу двічі пристрілявся здалеку, згодом виграв повітря на подачі кутового. Такі відчутні вайби Бражка. Гол прийшов після закидання Вівчаренка зі своєї половини. В'юнник, якому добре відомий польський футбол, якось аж надто легко виграв позицію, а потім покотив повз голкіпера. Удар ледь не точна копія переможного гола Дмитра Годі у матчі Норвегія – Україна U-20, який трапився сьогодні.

Україна – Польща: онлайн-трансляція товариського матчу збірної U-21 (відео)

Бражко намагався перехопити, м'яч відскочив до суперника. Перший справді грізний момент Польщі на 27 хвилині – Єрмаков бездоганно зіграв на лінії, парирувавши сильний удар під поперечину. Котяча інвазія в нас на полі. Рудого вивели за межі, але він знову собі примостився на боковій лінії. Асистент арбітра може відпочити – за офсайдами тут є кому наглянути. Подачі поляків завдають болю. Не стільки загрозою воротам, скільки травмами. В'юннику дісталося по обличчю, Крупський і Михавко в одному епізоді зазнали пошкоджень. Захисник Динамо з болем хапається за коліно – свій же голкіпер на нього навалився в падінні.

Крупський запресингував і не став залишати м'яч в ауті, прокинувши вперед по правому флангу. Далі Велетень прострілив, Брагару пробив у стійку, після чого снаряд прокотився лінією воріт. Як же красиво тут все було. Крупський демонструє розкішне бачення поля. Брагару зробив ривочок у штрафний, миттєва діагональ з центра поля йому летить. Захисник вибив, але В'юнник підбирає і зразу б'є. Гарно, хоч і не влучно. Брагару ніжно котить у розріз. Яцику трохи швидкості забракло, аби вийти на прекрасний момент.

Бражко на своїй половині буквально вгризається в суперника і миттєво віддає вперед. В'юнник на швидкісному дриблінгу пройшов останню перешкоду й був близький до дубля. Тут же поляки проникають у наш штрафний, але всі комбінації довели тільки до спроби з гострого кута. Рубчинський як же елегантно на паузі прокотив суперника і почав атаку, в якій Крупський націлено подав, а В'юнник пробив головою. Продовжилося все кутовим. Бражко забив класним навісним ударом, але перед тим Салюк в іншій зоні навіщось влетів у суперника, тож судді скасували.

Пожежа наприкінці першого тайму. Яцик погано виносить, проти швидкої комбінації ніхто не встигає захиститися. Вівчаренка обігрують на 10 метрах, і лише Єрмаков блискучим стрибком рятує. Починається друга половина з чергової швидкої атаки поляків у дотик. Влучності бракує, але якимись цікавішими та складнішими виглядають їхні комбінації. Ну, а гол Шимона Влодарчика із Салернітани прийшов завдяки самовпевненості Бражка. Почав капітан молодіжки фінтити під пресингом двох суперників і легко віддав м'яч. Далі вже було справою техніки. Ще одна гостра нагода, Єрмаков переводить на кутовий.

Знову і знову без проблем заходять у штрафний українців біло-червоні. Аж надто легко. Бражко на газоні. Поки динамівець виводив м'яч вперед, ззаду підкрався опонент і скосив. Однак Володимир, як і Михавко у першому таймі, продовжує гру після больового шоку. Ще один сейв Єрмакова. Добре і що чимало ударів не летять у площину. Україну настільки затискають у своїх володіннях, що це нагадує недавній виїзний матч головної команди проти Бельгії.

І дуже вчасно забиваємо, реалізуючи рідкісний момент. Михавко гріє головою на перехопленні. Крушинський, який замінив Крупського, переводить ще вперед на Яцика, той котить у розріз. В'юнник розібрався, як хижак. Крушинський знову випалює в центрі поля, а Яцик спіймав кураж на правому фланзі, накрутивши захисника, але простріл перервали. Михавко даремно вибив після свистка – це жовта навіть у спарингу. Яцик відчув дискомфорт у нозі на 71 хвилині. Вийшов Царенко.

Знову прорізають подачі нашу оборону, Єрмаков не дуже переконливо парирує удар перед собою, добре, що добивання не виходить. Салюк послизнувся у простій ситуації, поляки блискавично покарали за другий привоз. З одного боку суперник створює більше гольових моментів, з іншого забиває виключно після жахливих помилок нашої молодіжки. Нога Вівчаренка також поїхала, подача з правого флангу на дальню стійку – каркас воріт за нас.

Царенко тягне м'яч вперед, перший удар заблокували, але інший наш легіонер з польської Екстракляси стріляє зі ще ближчої відстані – голкіпер тягне ногою. Михавка відтер Шмичак, Тарас тільки й встиг що впасти й накричати на суддю. Все чисто було, але поляки не довели перехідну атаку навіть до удару. Царенко дуже подобається на останніх хвилинах. Чіпляється за виноси Єрмакова, починає атаки, технічно роздає паси у фінальній третині. Навантажуємо штрафний суперника тепер й ми. Подача та постріли, суперник тримає удар.

Ще й на зустрічних курсах пішла гра. Вогонь, а не товариський матч. Салюк ще раз привозить. Не порозумівся захисник Металіста 1925 з голкіпером. Шимчак прошмигнув повз Єрмакова і покотив у порожні ворота. Ось так і десь заслужено (за кількістю гострих ударів з 20-метрової зони), і геть випадково (всі 3 голи – наслідок подарунків від Бражка та Салюка) Україна поступається вперше за 4 товариські матчі. Команда Унаї Мельгоси перериває нічийну серію, що переслідувала у спарингах проти Португалії, Італії та Словенії.

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