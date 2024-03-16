"Щодо збірної Боснії і Герцеговини, то певний період турбулентності закінчився. Це було не так, як планувалося, є багато різних факторів, на певні моменти ми просто не можемо вплинути, а з деякими речами, які виходять за рамки футболу, ми не хочемо мати справу.

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Україна входить у топ-10 збірних Європи, якщо ми подивимося на гравців, але, безумовно, шанс є, тим більше, що буде одна гра.

Ми виходимо на цей матч позитивно і з надією, що зможемо отримати хороший результат. Річ у тому, що Боснія і Герцеговина ніколи не була на чемпіонаті Європи у своїй історії. Навіть покоління, яке було на чемпіонаті світу 2014 року, не змогло кваліфікуватися на чемпіонат Європи.

Це не виправдання заздалегідь, ми будемо намагатися виграти цю гру. Якщо виграємо – буде ще одна. Ми вийдемо на неї зі спокійною головою і не дозволимо тим речам, які вже почали відбуватися, негативно вплинути на нас. Гравці матимуть повну підтримку, незважаючи ні на що", – цитує Зельковіча Meridianbet Sport.

Нагадаємо, поєдинок між Боснією і Україною відбудеться 21 березня в місті Зениця на стадіоні Біліно Поле. Його переможець через 5 днів у фінальному протистоянні плей-офф відбору на Євро-2024 вдома зіграє проти переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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