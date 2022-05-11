На збірну України у травні чекають 5 спарингів, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Окрім сьогоднішнього поєдинку проти менхенгладбаської Борусії на "синьо-жовтих" чекає зустріч з хорватською Рієкою 18 травня. На день раніше підопічні Олександра Петракова зіграють з Емполі, який у графіку підготовки замінить інший італійський клуб – Удінезе.

На другому зборі в України планується два контрольні поєдинки. Є попередня домовленість з двома африканськими національними збірними. Орієнтовно 22-го та 26-го травня.

Однак, за словами журналіста, плани ще можуть корегуватися. Як, до прикладу, у ситуації з мадридським Реалом – іспанці давали попередню згоду на проведення спарингу з Україною, але через вихід до фіналу Ліги чемпіонів змушені були скасувати зустріч.

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