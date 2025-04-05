Жінки. Кваліфікація на чемпіонат Європи-2025. Група А3

Бельгія – Україна – 4:1

Голи: Херманс, 22, Верхувен, 29, 68, Прім, 85 – Заборовець, 60

Вилучення: Жигадло, 67

Збірна України офіційно отримала технічну поразку через неявку на матч відбору Євро-2025

Жіноча молодіжна збірна України провела матч 2-го туру кваліфікації на Євро-2025 після того, як отримала технічну поразку в поєдинку проти Австрії в Лізі В.

Українки вдало зупиняли стартовий тиск бельгійської команди в перші 15 хвилин. Проте на 22 хвилині збірна України пропустила прикрий м'яч – відзначилась Херманс. Було помітно, що план на гру зламався і зрештою Бельгія до перерви забила ще раз завдяки точному удару Верхувен.

На другий тайм українки вийшли з бойовим настроєм, адже розуміли, що втрачати нічого. І на 60 хвилині капітан команди Заборовець відквитала один м'яч. Проте одразу через 7 хвилин після голу жіноча збірна України залишилась в меншості. Червону картку отримала Анастасія Жигадло, після чого Верхувен зробила дубль, а добила українок Прім на 85 хвилині, зафіксувавши фінальний рахунок 4:1 на користь суперників збірної України.

Нагадаємо, що перед попереднім матчем з Австрією жіночій збірній України U-19 не видали вчасно британські візи. Тому в першій грі в групі "синьо-жовтим" присудили технічну поразку з рахунком 0:3. Третій матч в групі українки зіграють проти збірної Англії 8 березня.

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