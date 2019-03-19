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Україна в дорозі на Євро-2020: у продаж надійшли абонементи на всі домашні матчі "жовто-синіх"

15:18 32
Україна в дорозі на Євро-2020: у продаж надійшли абонементи на всі домашні матчі "жовто-синіх"

У продаж надійшли абонементи на усі домашні матчі кваліфікації до Євро-2020.

Національна збірна України проведе 4 домашніх матчі у відборі до чемпіонату Європи-2020! Вперше в історії у вболівальників з’явиться можливість придбати квитки одразу на ВСІ домашні матчі національної збірної команди України:

Україна – Сербія (7.06), місто Львів, стадіон "Арена Львів", 21:45

Україна – Люксембург (10.06), місто Львів, стадіон "Арена Львів", 21:45

Україна – Литва (11.10), місце проведення визначається, 21:45

Украина – Португалия (14.10), місто Київ, НСК "Олімпійський", 21:45

З 19 березня 2019 року Ви можете придбати АБОНЕМЕНТ під назвою "#МиЗбірна" на 4 домашні матчі відбору до чемпіонату Європи 2020. Вартість одного АБОНЕМЕНТУ – 2000 грн. Кількість АБОНЕМЕНТІВ – обмежена.

Орієнтовне розміщення місць на стадіонах:

Стадіон "Арена Львів"

Сектор А16, р.19-21

Сектор А17, р.19-21

НСК "Олімпійський"

Сектор 31, р.27-30

Місце проведення матчу Україна – Литва

Центральний сектор


УМОВИ ПРОДАЖУ:

  1. Одна особа може придбати не більше 4-х АБОНЕМЕНТІВ.
  2. Для придбання АБОНЕМЕНТУ необхідно ввести паспортні дані, ІПН, місце проживання всіх осіб, для яких замовляються квитки.

УВАГА: У випадку, якщо Ви поки не знаєте, з ким відвідаєте матчі, ці поля Ви можете змінити до початку травня, поки не будуть роздруковані квитки.

  1. Друковані квитки будуть відправлені Новою Поштою на відділення, яке Ви вкажете при замовленні квитків, в кінці травня після визначення місця проведення матчу Україна – Литва. Доставка безкоштовна.
  2. У вартість Абонементів входить також програмка до матчу, яка буде знаходитись на Вашому місці на стадіоні.
Теги
Євро-2020 Збірна України
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Німеччина
21:45
Сербія
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