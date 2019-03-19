Україна в дорозі на Євро-2020: у продаж надійшли абонементи на всі домашні матчі "жовто-синіх"

У продаж надійшли абонементи на усі домашні матчі кваліфікації до Євро-2020.
Національна збірна України проведе 4 домашніх матчі у відборі до чемпіонату Європи-2020! Вперше в історії у вболівальників з’явиться можливість придбати квитки одразу на ВСІ домашні матчі національної збірної команди України:
Україна – Сербія (7.06), місто Львів, стадіон "Арена Львів", 21:45
Україна – Люксембург (10.06), місто Львів, стадіон "Арена Львів", 21:45
Україна – Литва (11.10), місце проведення визначається, 21:45
Украина – Португалия (14.10), місто Київ, НСК "Олімпійський", 21:45
З 19 березня 2019 року Ви можете придбати АБОНЕМЕНТ під назвою "#МиЗбірна" на 4 домашні матчі відбору до чемпіонату Європи 2020. Вартість одного АБОНЕМЕНТУ – 2000 грн. Кількість АБОНЕМЕНТІВ – обмежена.
Орієнтовне розміщення місць на стадіонах:
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Стадіон "Арена Львів"
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Сектор А16, р.19-21
Сектор А17, р.19-21
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НСК "Олімпійський"
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Сектор 31, р.27-30
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Місце проведення матчу Україна – Литва
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Центральний сектор
УМОВИ ПРОДАЖУ:
- Одна особа може придбати не більше 4-х АБОНЕМЕНТІВ.
- Для придбання АБОНЕМЕНТУ необхідно ввести паспортні дані, ІПН, місце проживання всіх осіб, для яких замовляються квитки.
УВАГА: У випадку, якщо Ви поки не знаєте, з ким відвідаєте матчі, ці поля Ви можете змінити до початку травня, поки не будуть роздруковані квитки.
- Друковані квитки будуть відправлені Новою Поштою на відділення, яке Ви вкажете при замовленні квитків, в кінці травня після визначення місця проведення матчу Україна – Литва. Доставка безкоштовна.
- У вартість Абонементів входить також програмка до матчу, яка буде знаходитись на Вашому місці на стадіоні.