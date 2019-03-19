Україна в дорозі на Євро-2020: у продаж надійшли абонементи на всі домашні матчі "жовто-синіх"

У продаж надійшли абонементи на усі домашні матчі кваліфікації до Євро-2020.

Національна збірна України проведе 4 домашніх матчі у відборі до чемпіонату Європи-2020! Вперше в історії у вболівальників з’явиться можливість придбати квитки одразу на ВСІ домашні матчі національної збірної команди України:

Україна – Сербія (7.06), місто Львів, стадіон "Арена Львів", 21:45

Україна – Люксембург (10.06), місто Львів, стадіон "Арена Львів", 21:45

Україна – Литва (11.10), місце проведення визначається, 21:45

Украина – Португалия (14.10), місто Київ, НСК "Олімпійський", 21:45

З 19 березня 2019 року Ви можете придбати АБОНЕМЕНТ під назвою "#МиЗбірна" на 4 домашні матчі відбору до чемпіонату Європи 2020. Вартість одного АБОНЕМЕНТУ – 2000 грн. Кількість АБОНЕМЕНТІВ – обмежена.

Орієнтовне розміщення місць на стадіонах:

Стадіон "Арена Львів" Сектор А16, р.19-21 Сектор А17, р.19-21 НСК "Олімпійський" Сектор 31, р.27-30 Місце проведення матчу Україна – Литва Центральний сектор



УМОВИ ПРОДАЖУ:

Одна особа може придбати не більше 4-х АБОНЕМЕНТІВ. Для придбання АБОНЕМЕНТУ необхідно ввести паспортні дані, ІПН, місце проживання всіх осіб, для яких замовляються квитки.

УВАГА: У випадку, якщо Ви поки не знаєте, з ким відвідаєте матчі, ці поля Ви можете змінити до початку травня, поки не будуть роздруковані квитки.