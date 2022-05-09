Україна посіла 20-ту сходинку у рейтингу країн світу за числом футболістів, які виступають закордоном, повідомляє CIES.

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Нашу країну закордоном представляють 186 футболістів. Лідирує Бразилія, яка делегувала у різні ліги світу 1219 футболістів. У топ-3 входять також Франція (978) та Аргентина (815).

Топ-10 країн світу за числом футболістів, які грають закордоном виглядає наступним чином:

1. Бразилія – 1219

2. Франція – 978

3. Аргентина – 815

4. Англія – 525

5. Німеччина – 441

6. Колумбія – 425

7. Іспанія – 409

8. Хорватія – 400

9. Сербія – 379

10. Нідерланди – 367

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