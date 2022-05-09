Україна увійшла в топ-20 рейтингу країн за числом футболістів, які виступають закордоном
Центр спортивних досліджень CIES опублікував звіт щодо кількості легіонерів у світі.
Україна посіла 20-ту сходинку у рейтингу країн світу за числом футболістів, які виступають закордоном, повідомляє CIES.
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Нашу країну закордоном представляють 186 футболістів. Лідирує Бразилія, яка делегувала у різні ліги світу 1219 футболістів. У топ-3 входять також Франція (978) та Аргентина (815).
Топ-10 країн світу за числом футболістів, які грають закордоном виглядає наступним чином:
1. Бразилія – 1219
2. Франція – 978
3. Аргентина – 815
4. Англія – 525
5. Німеччина – 441
6. Колумбія – 425
7. Іспанія – 409
8. Хорватія – 400
9. Сербія – 379
10. Нідерланди – 367
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