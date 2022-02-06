Керманич футзальної збірної України Олександр Косенко зберігав позитив навіть після поразки від Іспанії (1:4) у матчі за "бронзу" чемпіонату Європи.

– Результат матчу за третє місце не можна назвати позитивним, але потрапляння до топ-4 – вже успіх. Оцініть, будь ласка, цей турнір.

– Дійсно, ми ввійшли до четвірки найкращих команд Європи – це неабияке досягнення, неоціненний досвід. Ми повинні ним скористатися і зрозуміти, за рахунок чого можемо перемагати й потрапляти у півфінал чемпіонату Європи. Ми проаналізуємо цей турнір.

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Я вважаю, що ми в кожному матчі виглядали непогано. Навіть у поєдинку зі збірною Нідерландів хоч і програли, але мали гарні моменти. Я скажу, що цей суперник дуже додав і ще неодноразово заявить про себе.

– Ви провели матчі проти Португалії, Казахстану, Росії, Іспанії – топ-збірних Європи. Вдалося здобути лише одну перемогу, але за грою ви не поступалися нікому. Збірна України дійшла до такого рівня, що може нав’язувати боротьбу найкращим європейським командам?

– Я хочу, щоб гравці самі повірили, що з топ-збірними можна не просто грати, а й перемагати. Звичайно, це важко, адже рівень суперників дуже високий. Утім, це можливо. Хлопці повинні зрозуміти, за рахунок чого ми можемо перемагати. Не просто за рахунок гри на контратаках, а за рахунок своєї гри, яку ми можемо нав’язати. Потрібно намагатися робити це в матчах із сильними суперниками. Якщо ми не будемо цього робити, то нам буде дуже складно.

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– Чи задоволені ви результатом на цьому турнірі?

– Так, задоволений. Зрозуміло, що вже по ходу змагань хотілося більшого. Коли ми потрапили в півфінал, то прагнули вийти й у фінал. Як ми й домовлялися – рухатися крок за кроком. Я задоволений грою та самовіддачею хлопців. Усе це загалом дає позитивну оцінку чемпіонату. Дякую всім уболівальникам, усім гравцям, усій команді, усім, хто був причетний до цього футзального свята, – цитує Косенка офіційний сайт УАФ.

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