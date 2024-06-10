Олімпійська збірна в рамках підготовки до Ігор-2024 зустрічається з четвертим суперником на товариському турнірі.

Матч Україна U-23 – Японія U-19 розпочнеться о 15:30 за київським часом. Дивитися матч можна на сайті Суспільного за цим посиланням або в цій новині.

Збірна України за 5 хвилин оформила впевнену перемогу на турнірі-підготовці до Олімпіади – Ротань з 9:0 мчить до фіналу

Tournoi Maurice Revello – товариський турнір, з допомогою якого команда Руслана Ротаня готується до Олімпіади-2024. У трьох попередніх матчах Україна розбила Індонезію U-20, Італію U-21 і Панаму U-23 з загальним рахунком 9:0.

Сьогодні українцям вистачить нічиєї, щоб гарантувати перше місце в групі та вийти у фінал турніру.

Стартовий склад України: Єрмаков – Крупський, Салюк, Батагов, Мартинюк – Федор, Рубчинський, Шостак – Велетень, Сікан, Хлань.