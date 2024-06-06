Цей турнір – етап підготовки команди Руслана Ротаня до участі в Олімпійських іграх, які в липні стартують в Парижі. У першому турі Україна розгромила команду Індонезії.

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Матч Україна U-23 – Італія U-21 розпочнеться о 16:00 6 червня 2024 року. Трансляція гри доступна у вільному доступі на YouTube-каналі Суспільне Спорт. Дивитися можна прямо в цій новині на "Футбол 24".

Варто зауважити, що цей поєдинок має важливе значення для боротьби за перше місце в групі. Італія також здобула перемогу в першому турі – над Японією U-19.

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