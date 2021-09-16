Українські вболівальники можуть підтримати нашу молодіжну команду у жовтні.

Наступного місяця збірна України U-21 продовжить свій шлях у кваліфікації до Євро-2023.

Україна U-21 – Вірменія U-21: Бондаренко назвав головну проблему в матчі відбору на Євро-2023

На підопічних Руслана Ротаня очікує виїзний поєдинок з Францією 8 жовтня, а також домашня зустріч із однолітками з Фарерських островів (12 вересня). На офіційному сайті УАФ повідомив, що двобій з Фарерами проведуть у Запоріжжі на Славутич-Арені, початок о 18:00.

Нагадаємо, після двох турів українці очолють групу H з 6-ма очками.

Україна перемогла Вірменію у домашньому матчі відбору Євро-2023 U-21 – команда Ротаня вийшла на першу позицію в групі