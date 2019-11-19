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Україна U-21 вдев'ятьох розписала нічию з Азербайджаном завдяки голу Русина

18:04 1055 Читать на русском
Україна U-21 вдев'ятьох розписала нічию з Азербайджаном завдяки голу Русина

Збірна України U-21 в товариському матчі проти Азербайджану змогла врятувати нічию в меншості (1:1).

 

Товариські матчі.

Азербайджан U-21 – Україна U-21 – 1:1

Голи: Кокчу, 48 – Русин, 65

Вилучення: Кравчук, 45+3, Шапаренко, 90+4

Підопічні Руслана Ротаня героїчно втримали нічию в товариському матчі проти Азербайджану. Перший тайм пройшов із втратою для українців: Кравчук в компенсований час отримав другу жовту картку за симуляцію.

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По перерві Кокчу відкрив рахунок в матчі, однак Русин зумів зрівняти становище. А кінцівку гри "синьо-жовті" залишились вдев'ятьох, Шапаренко отримав дві поспіль жовті картки, який спочатку сфолив, а трохи згодом спричинив бійку на полі.

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Азербайджан U-21 - Україна U-21 Збірна України U-21 Україна U-21 Україна U-21 Микола Шапаренко Микола Шапаренко Назарій Русин Назарій Русин Андрій Кравчук Андрій Кравчук
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