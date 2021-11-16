Україна U-21 здолала у Львові сербських однолітків (2:1) у рамках кваліфікації на чемпіонат Європи. Огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Молодіжка добре розпочала відбір, але потім отримала розгром від Франції та втратила очки з Північною Македонією. Перший поєдинок з сербами завершився виїзною перемогою "синьо-жовтих", а сьогодні суперники зустрічалися на Арені Львів.

Цікавий футбол і погана реалізація

Руслан Ротань виставив сміливий склад. Групу атаки сформували "гірники": Мудрик і В'юнник на флангах, Судаков під форвардом, а Криськів отримав роль фальшивої "дев'ятки". Такий експеримент спрацював – Дмитро забив гол і заробив пенальті. Він постійно відтягувався в глибину та корисно обігрувався з партнерами, допомагаючи розвинути атаки.

Наші хлопці мали ініціативу, більше володіли м'ячем і краще атакували. Обіграші в один-два дотики додавали динаміки. Активно працювали фланги, де Мудрика та В'юнника підтримували фулбеки. Вівчаренка та Сича часто виводили на ударні позиції – ще в першому таймі вони тричі гостро стріляли по воротах.

Україна забила красивий швидкий гол, коли Трубін дальнім пасом знайшов Мудрика, а той пробіг по флангу та покотив на вільного Криськіва. "Синьо-жовті" могли вирішувати долю матчу ще до перерви, але Криськів лівою не міг прицільно пробити, В'юнник ножицями вдарив над поперечиною і потім змарнував ще два моменти, а шикарну контратаку Судакову зіпсував горбик на газоні.

Молодіжці бракує стабільності

Наприкінці першого тайму українці ще й пенальті не реалізували – удар Бондаренка потягнув голкіпер. Не варто так легковажно ставитися до своїх моментів, а також не варто втрачати контроль. Команда Ротаня поки що не може провести весь матч в одному ритмі та втрачає епізодично концентрацію. Пів години хорошого футболу змінюються невиразною 20-хвилинкою.

Які ігрові проблеми можна виділити з цього матчу? Часті провали опорної зони. Бондаренко дає збірній хороший контроль м'яча, розганяє атаки з глибини, але в плані оборонних обов'язків не завжди на висоті. Виникали дірки, серби отримували великі вільні зони. У нас не було надійної підстраховки після обрізок.

Сербія наприкінці зустрічі покарала, забивши гол з ауту. Батагов програв боротьбу Тедічу, а Мітровіч зрівняв рахунок. Однак українці миттєво увімкнулися, створили низку моментів і швидко забили другий. Бондаренко запресингував суперника на чужій половині та віддав на Судакова, а Георгій розстріляв ворота! Перемога! Україна набрала 13 очок і закріпилася на другому місці групи.

Мудрик – топ

Михайло отримав порцію компліментів після матчу з Північною Македонією. Сьогодні можна повторити все те саме. Скільки разів він прорвав фланг, скільки разів загострив, скільки разів вивів на удар В'юнника та Криськіва.

Швидкість, бачення поля, оперативне мислення, техніка – все при ньому. Поєднання ефектності та ефективності. Передачі шведою та дриблінг йдуть поруч з тонкими пасами на хід Вівчаренку. Мудрик створив перший гол і віддав ще 5-6 ключових передач, які могли завершуватися голами.