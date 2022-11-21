Товариський матч

Грузія U-21 – Україна U-21 – 1:1

Голи: Хвадагіані, 70 – Кащук, 63

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На тлі шалених кадрових проблем (Руслан Ротань після спарингу з Ізраїлем (1:1) не міг розраховувати одразу на 5-х виконавців) збірна України в екпериментальному складі зуміла достойно протистояти Грузії. Перший тайм був за господарями – лише впевнена гра кіпера СК Дніпро-1 Кінарейкіна не дозволила відзначитись Гагуа, Хорхелі та Гуляшвілі. Українці відповіли лише неточною дальньою спробою від Кулаковського.

По перерві "синьо-жовті" додали і стали створювати моменти біля чужих воріт. Один з них з другої спроби реалізував півзахисник Шахтаря Олексій Кащук, який на правах оренди виступає за Сабах. Спочатку він скористався фланговою передачею, однак не зміг переграти Куталадзе, а на 63-й хвилині з правої влучно пробив у дальній кут. На жаль, втримати перевагу не вдалось – за сім хвилин Хвадагіані відновив статус-кво. Як наслідок, друга поспіль нічия – підопічні Ротаня завершили листопадовий збір.

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Євро-2023 Україна потрапила до групи В, де зустрінеться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Наша команда розпочне свій шлях поєдинком проти Хорватії, який відбудеться 21 червня 2023 року у Бухаресті.

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