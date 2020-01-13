Україна U-21 проведе важливий поєдинок відбору до Євро-2021 у Львові

Молодіжна збірна України в рамках відбору до Євро-2021 зіграє з Північною Ірландією у фартовому для "синьо-жовтих" місті.

Україна U-21 зіграє домашній поєдинок до кваліфікації Євро-2021 проти Північної Ірландії на Арені-Львів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Русин розкрив головну причину невдач молодіжної збірної України

Додамо, що матч запланований на 31 березня, а перед цим "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти Мальти (27 березня).

Нагадаємо, наразі молодіжна збірна України посідає 4 місце у своїй відбірковій групі до Євро-2021 з 3 пунктами в активі. Команда Ротаня в чотирьох матчах зазнала трьох поразок і здобула одну перемогу. Лідери групи, Данія та Румунія, які провели на один матч більше, мають у своєму активі 15 та 10 очок відповідно.

Не потрібно робити трагедію: чим Ротань може бути корисний для Шевченка