Україна U-21 зустрічалась з однолітками зі Словаччини в рамках Antalya Cup. Читайте звіт матчу на Футбол 24.

Antalya Cup, 3 тур

Україна U-21 – Словаччина U-21 – 2:3

Голи: Мудрик, 49, В'юнник, 56 – Капралік, 63, Цура, 70, ?, 83

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Українці мали чудову можливість "грюкнути дверима" на Antalya Cup, але втратили її. Талант Шахтаря Михайло Мудрик після чудового сольного проходу відкрив рахунок у матчі, а незабаром Богдан В'юнник подвоїв перевагу команди Ротаня.

Номінальні гості не мали наміру здаватись і здійснили камбек, забивши тричі за 20 хвилин. Фінальний свисток зафіксував перемогу словаків.

Таким чином українська молодіжка стала єдиною командою на турнірі, яка жодного разу не перемогла, завоювавши лише один заліковий бал. Натомість Словаччина U-21 за три матчі здобула 7 очок, фінішувавши першою. Нагадаємо, у попередньому розіграші Antalya Cup саме українці здобули трофей турніру.

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