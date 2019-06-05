Україна U-21 переграла Ізраїль і стала переможцем Меморіалу Лобановського вперше за 10 років

Збірна України U-21 виявилась сильнішою за Ізраїль у фінальному матчі Меморіалу Лобановського.

Меморіал Лобановського, фінал

Україна U-21 – Ізраїль U-21 – 1:0

Гол: Мудрик, 72

Вилучення: Козак, 37

Матч за 3 місце

Болгарія – Кіпр – 0:0 (5:4 пен.)

Збірна України прибула до Львова на матчі проти Сербії та Люксембургу

Молодіжні збірні України та Ізраїлю зустрілись у фіналі Меморіалу Лобановського. Довгий час рахунок тримався 0:0, а "синьо-жовті" встигли залишитись вдесятьох після вилучення Козака. Проте, підопічні Руслана Ротаня змогли вирвати перемогу завдяки голу Михайла Мудрика, який обійшов голкіпера і пробив повз захисників.

Збірна України здобула цей трофей вперше з 2009 року.

У матчі за 3 місце Болгарія у серії пенальті перемогла Кіпр та здобула бронзові нагороди.

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