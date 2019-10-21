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Україна U-21 назвала суперника у товариському матчі, який відбудеться в листопаді

20:46 1027 Читать на русском
Україна U-21 назвала суперника у товариському матчі, який відбудеться в листопаді
Україна U-21 / фото: УАФ

Підопічні Руслана Ротаня у спарингу, який запланований на 19 листопада, зіграють проти однолітків з Азербайджану.

У листопаді цього року молодіжна збірна України проведе два поєдинки: один – у рамках кваліфікації до Євро-2021 (U-21), другий – товариський.

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Свій наступний матч відбору до чемпіонату Європи 2021 року молодіжна збірна України зіграє 15 листопада на Арені Львів проти команди Данії. Початок о 18:30.

Після цього підопічні Руслана Ротаня вирушать до столиці Азербайджану, Баку, де у вівторок, 19 листопада, проведуть спаринг із місцевими однолітками. Місце та час початку зустрічі стануть відомі пізніше.

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