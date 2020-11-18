"Вийшла дуже важка гра. Суперник дуже хороший. Погодні умови непрості – перший сніг цього року. Хороша вийшла гра. Було складніше грати в технічний футбол. Потрібно було робити довгі передачі, бігти в зону, а при такій погоді це зробити дуже складно.

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Виходить, що ми грали і перемогли у британському стилі. Вони люблять боротися, робити довгі передачі, а виграли ми. Я ще можу грати, а для інших це була остання гра. Хотілося їх гідно провести.

Чому не вийшли з групи? Не взяли очки в тих матчах, де повинні були це робити. Постараємося вийти наступного року. Дуже приємно тут грати (у Ковалівців – прим. Футбол 24), особливо мені як гравцю Колоса. Хороший, новий стадіон. Хотілося забити. Тут був президент клубу", – цитує Ісаєнка сайт ТК Футбол.

Зауважимо, підопічні Руслана Ротаня завершили відбір до Євро-2021 на третьому місці в турнірній таблиці, набравши 16 очок.

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