Молодіжна збірна України в рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2023 приймає однолітків з Фарерських островів. Стартові склади – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 4-го туру відбору до Євро-2023 U-21 між молодіжними збірними України та Фарерських островів пройде у Запоріжжі й розпочнеться о 18:00. Телетрансляцію зустрічі проведе на каналі "Футбол 2".

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Підопічні Руслана Ротаня зараз тримаються на другому місці в групі Н, відставши від французів на один заліковий бал і на стільки ж випереджаючи фарерців. Сербія має на два очки менше, Вірменія – на три. В таких умовах осічка може дорого коштувати українцям, тож нашій команді потрібна лише перемога. Тим паче, після розгрому у Франції (з якою Фарери зіграли внічию).

Стартові склади

Україна U-21: Нещерет – Сич, Боль, Батагов, Вівчаренко – Криськів, Бондаренко, Судаков – Назаренко, В'юнник, Мудрик

Запасні: Фесюн, Желізко, Михайленко, Кухаревич, Супряга, Білошевський, Дубко, Алефіренко, Брагару

Фарерські острови U-21: Мерк – Йохансен, Петерсон, Едмундсон, Скіпанес – Гіссінг, Мненей, Ханус Серенсен, Самульсен – Радославлєвіч, Й. Йоханессен

Запасні: Нільсен, Соулхейм, Єнсен, А. Йоханессен, Хейні Серенсен, Лекін, Йонхардссон, Ерегор, Скала

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