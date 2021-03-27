Молодіжні збірні України та Узбекистану зіграють в другому турі міжнародного турніру Antalya Cup, який проходить у Туреччині. Пряму онлайн-трансляцію поєдинку можна переглянути на "Футбол 24" в цій новині.

Матч Україна U-21 – Узбекистан U-21 стартує 27 березня о 16:00. Це другий поєдинок молодіжної збірної на міжнародному товариському турнірі Antalya Cup, який триватиме з 24 по 29 березня. У 2019 році команда Ротаня стала переможцем цих змагань (у 2020-му турнір не проводився через пандемію коронавірусу).

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У першому турі "синьо-жовті" поступилися Болгарії 1:2, хоч і забили першими зусиллями Олександра Назаренка. Узбекистан свій стартовий матч теж програв – 0:2 проти Словаччини. У змаганнях беруть участь молодіжні збірні Казахстану, Північної Македонії, Словаччини, Узбекистану, Болгарії та України. Кожен учасник проведе по три поєдинки, а переможець визначиться за найбільшою кількістю набраних очок.

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