Молодіжні збірні України та Словаччини зіграють у третьому турі міжнародного турніру Antalya Cup, який проходить у Туреччині. Пряму онлайн-трансляцію поєдинку можна переглянути на "Футбол 24" в цій новині.

Матч Україна U-21 – Словаччина U-21 стартує 29 березня о 18:00. У перших двох поєдинках підопічні Руслана Ротаня завоювали лише один заліковий бал, поступившись болгарам (0:2), та розписавши нічию з однолітками з Узбекистану (1:1).

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"Синьо жовті", на жаль, втратили шанси повторити подвиг 2019 року та здобути перемогу у цьому турнірі. Перед заключним туром турнірна таблиці Antalya Cup виглядає так:

Відеотрансляція поєдинку:

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